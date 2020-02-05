2020-02-05T19:59:39+03:00
Общество

Из-за эпидемии гриппа с 7 февраля школы и лицеи в Перми закроют на карантин

Такое поручение дал главе города главный санитарный врач Прикамья
Андрей МАТЛИН
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Давай, посмотрим горлышко!Давай, посмотрим горлышко!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Руководитель краевого управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову.

Он предложил ему принять решение о введении на территории краевого центра ограничительных мероприятий из-за эпидемии гриппа. В частности - приостановить с 7 февраля по 15 февраля включительно учебный процесс в детских образовательных организациях Перми, в том числе, среднего профессионального и дополнительного образования. А также - ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

Виталий Костарев отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Перми идет по нарастающей.

- За неделю с 27 января по 2 февраля темпы прироста заболеваемости составили 25 процентов, эпидемический порог превышен на 12,6 процента, - отмечается в подписанном санврачом документе. - За период с 3 по 4 февраля динамика увеличилась: по статистическим данным, рост заболеваемости в эти дни составил 22 процента. Это создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания в коллективах.

Напомним, что ранее с 5 февраля по предписанию главных санитарных врачей по административным территориям карантин введен в образовательных организациях Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского и Сивинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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