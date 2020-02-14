2020-02-14T09:30:07+03:00
На здоровье

В Перми двух китайских студентов выпустили из карантина

И взяли под наблюдение еще троих, вернувшихся с каникул на учебу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сейчас в обсервации находятся восемь граждан КНР.Сейчас в обсервации находятся восемь граждан КНР.Фото: Василий Вахрин
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О ситуации с китайскими студентами, находящимися на карантине из-за бушующего в КНР коронавируса, сообщила в своем Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- 13 февраля из-под круглосуточного наблюдения медиков выписали еще двоих студентов, вернувшихся из КНР, - написала она. - Симптомов ОРВИ за период пребывания их в карантине – не выявлено. Вчера же под наблюдение медики взяли еще трех иностранцев. В настоящий момент в обсервации находятся восемь граждан КНР.

Напомним, прибывающих из Китая студентов размещают в стационаре на улице Встречной, 27 в микрорайоне Парковый.До эпидемии в этом здании располагался краевой стационар, в котором проходили реабилитацию детишки с проблемами со здоровьем. Сейчас стационар закрыт, сотрудники отправлены в отпуск, а тех, кто стоял в очереди на лечение, просят либо еще подождать, либо переводят на реабилитацию в другие центры.

Известно, что на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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