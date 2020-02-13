2020-02-13T20:28:10+03:00
Общество

«Приятно видеть улыбки. Особенно девушек». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поделился ощущениями от посещения ЗиДа

Он опубликовал очередной пост в Instagram
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница Дмитрия Махонина в Instagram.Фото: страница Дмитрия Махонина в Instagram.
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Как уже писала «КП», врио губернатора Дмитрий Махонин сегодня провел переговоры с вятским машиностроительным предприятием «АВТЕК», руководители которого пообещали ему загрузить пермский завод имени Дзержинского заказами на 400 миллионов рублей. В прошлом году ЗиД вынужденно простаивал.

Дмитрий Махонин поспешил сообщить позитивную новость работникам пермского предприятия. Своими ощущениями от посещения ЗиДа он поделился на своей странице в Instagram.

- Сегодня пообщались с коллективом завода Дзержинского — сильные люди, настоящие патриоты своего предприятия! – написал Дмитрий Махонин. - Очень хочется, чтобы у них появилось то, чего давно не было — стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Собственно для этого с утра и прошла встреча с директором Кировского «АВИТЕКа» (основного заказчика ЗиДа) Александром Ивановым. Достигнута договорённость обеспечить завод заказом почти на полмиллиарда рублей. Это как минимум полгода гарантированной работы, возможность рассчитываться с долгами и платить людям зарплату! Будем думать, как дальше обеспечивать завод заказом. Не только оборонным, но и на изготовление продукции для гражданских нужд.

PS: Было приятно, уезжая с завода, видеть улыбки на лицах людей. Особенно девушек, которых среди сотрудников предприятия немало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Приятно видеть улыбки. Особенно девушек». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поделился ощущениями от посещения ЗиДа
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