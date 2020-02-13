Глава Прикамья помог обеспечить ЗиД заказами на 400 миллионов
Вятская госкорпорация ОА «ВМП «АВИТЕК», выпускающая агрегаты авиационного назначения, ранее уже размещала заказы на пермском заводе имени Дзержинского, но потом отказалась от этого из-за срывов сроков поставок. В прошлом году на пермском оборонном предприятии, где трудится около 500 человек, начались простои.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с директором вятского машиностроительного предприятия Александром Ивановым. Тот пообещал возобновить контракты. После этого врио губернатора отправился на ЗиД успокоить рабочих.
- Я попросил «АВИТЕК», чтобы заказы, запланированные на этот год, возвратили заводу, - объявил он.- Речь идет о контракте на 400 миллионов рублей. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан еще один контракт – на 170 миллионов рублей. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность.
ИСТОЧНИК KP.RU