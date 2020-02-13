2020-02-13T16:28:47+03:00
Общество

Глава Прикамья помог обеспечить ЗиД заказами на 400 миллионов

Дмитрий Махонин провел переговоры с руководством вятского предприятия, выпускающего авиационные катапульты
Андрей МАТЛИН
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Дмитрий Махонин встретился с работниками ЗиДа. Фото: пресс-служба краевого правительства.Дмитрий Махонин встретился с работниками ЗиДа. Фото: пресс-служба краевого правительства.
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Вятская госкорпорация ОА «ВМП «АВИТЕК», выпускающая агрегаты авиационного назначения, ранее уже размещала заказы на пермском заводе имени Дзержинского, но потом отказалась от этого из-за срывов сроков поставок. В прошлом году на пермском оборонном предприятии, где трудится около 500 человек, начались простои.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с директором вятского машиностроительного предприятия Александром Ивановым. Тот пообещал возобновить контракты. После этого врио губернатора отправился на ЗиД успокоить рабочих.

- Я попросил «АВИТЕК», чтобы заказы, запланированные на этот год, возвратили заводу, - объявил он.- Речь идет о контракте на 400 миллионов рублей. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан еще один контракт – на 170 миллионов рублей. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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