В Перми из-за детской шалости загорелась квартира

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:01:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мотовилихихинском районе Перми днем 12 февраля произошел пожар. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пожар устроили дети. Пятеро ребят подожгли одежду в квартире.

К счастью, дети не пострадали. Когда начался пожар, они убежали к соседям. На место выехали пожарные. Возгорание потушили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полностью сгорел частный дом. Пожар заметил хозяин соседнего дома, когда возвращался с работы домой

ИСТОЧНИК KP.RU