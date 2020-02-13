В Перми из-за детской шалости загорелась квартира
ЧП произошло Мотовилихинском районе
Площадь пожара составила 6 кв.метровФото: Василий Вахрин
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В Мотовилихихинском районе Перми днем 12 февраля произошел пожар. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пожар устроили дети. Пятеро ребят подожгли одежду в квартире.
К счастью, дети не пострадали. Когда начался пожар, они убежали к соседям. На место выехали пожарные. Возгорание потушили.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полностью сгорел частный дом. Пожар заметил хозяин соседнего дома, когда возвращался с работы домой
ИСТОЧНИК KP.RU