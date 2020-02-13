2020-02-13T13:01:05+03:00
Происшествия

В Перми из-за детской шалости загорелась квартира

ЧП произошло Мотовилихинском районе
Лилия Абибулаева
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Площадь пожара составила 6 кв.метровПлощадь пожара составила 6 кв.метровФото: Василий Вахрин
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В Мотовилихихинском районе Перми днем 12 февраля произошел пожар. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пожар устроили дети. Пятеро ребят подожгли одежду в квартире.

К счастью, дети не пострадали. Когда начался пожар, они убежали к соседям. На место выехали пожарные. Возгорание потушили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полностью сгорел частный дом. Пожар заметил хозяин соседнего дома, когда возвращался с работы домой

ИСТОЧНИК KP.RU

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