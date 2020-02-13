В Перми полностью сгорел частный дом
Пожар заметил хозяин соседнего дома, когда возвращался с работы домой
Причина пожара уточняется.Фото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми сгорел частный дом. Хозяин дома на улице Ремонтной возвращался с работы, когда заметил, что соседний дом полностью в огне. Мужчина незамедлительно вызвал пожарных.
Когда пожарные приехали, здание было полностью объято пламенем. Была вероятность распространения огня на соседние постройки, в которых находились газовые баллоны. В помещении никого не было. Во время пожара никто не пострадал.
Причина возгорания уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью эвакуировали больницу. Потупило сообщение о пожаре
ИСТОЧНИК KP.RU