В Перми полностью сгорел частный дом

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:30:26+03:00

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В Индустриальном районе Перми сгорел частный дом. Хозяин дома на улице Ремонтной возвращался с работы, когда заметил, что соседний дом полностью в огне. Мужчина незамедлительно вызвал пожарных.

Когда пожарные приехали, здание было полностью объято пламенем. Была вероятность распространения огня на соседние постройки, в которых находились газовые баллоны. В помещении никого не было. Во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью эвакуировали больницу. Потупило сообщение о пожаре

ИСТОЧНИК KP.RU