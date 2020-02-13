2020-02-13T07:30:26+03:00
Происшествия

В Перми полностью сгорел частный дом

Пожар заметил хозяин соседнего дома, когда возвращался с работы домой
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Причина пожара уточняется.Причина пожара уточняется.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми сгорел частный дом. Хозяин дома на улице Ремонтной возвращался с работы, когда заметил, что соседний дом полностью в огне. Мужчина незамедлительно вызвал пожарных.

Когда пожарные приехали, здание было полностью объято пламенем. Была вероятность распространения огня на соседние постройки, в которых находились газовые баллоны. В помещении никого не было. Во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью эвакуировали больницу. Потупило сообщение о пожаре

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермских молодоженов осудили за драку с организаторами банкета и грабеж
В Прикамье женщина отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки
«Звонил спасателям и говорил, что не чувствует ног». В Перми в поле нашли мужчину
В Перми обсудили, как бороться с никотиносодержащими смесями
В выходные в Перми десятки домов останутся без воды
В Перми автобус сбил пешехода
В Перми полностью сгорел частный дом
В Прикамье выявили неисправные междугородние автобусы
Пермский робот помогает в борьбе с коронавирусом в Америке
Стали известны подробности массовой аварии на Красавинском мосту в Перми
По решению прокуратуры воспитатели 9 пермских детсадиков в ближайшее время посетят психиатра
В Прикамье ОАО «РЖД» оштрафовали после жалобы пассажира электрички
Четыре жителя Прикамья предстанут перед судом за изнасилование несовершеннолетней
В Перми осудили бывшего замминистра территориальной безопасности за разглашение государственной тайны
В Пермском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ
Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей региона
В Перми разыскивают 67-летнюю женщину
В Перми на мужчину набросилась стая собак
Группа компаний ПЗСП приглашает пермяков на экскурсию в строящийся дом на Целинной
В Прикамье собака должника выдала его приставам
Пермяков напугал автомобиль, издающий странные пикающие звуки
В Перми начали убирать новогоднюю иллюминацию
Врио Губернатора провел первое заседание Правительства Прикамья