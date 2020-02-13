2020-02-13T12:40:49+03:00
Общество

В Перми убрали незаконную парковку на муниципальной земле

Стоянка мешала проезду
Лилия Абибулаева
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Незаконная парковка. Фото:администрация ПермиНезаконная парковка. Фото:администрация Перми
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В Мотовилихинском районе ликвидировали незаконную парковку. Издание «Business Class» сообщает о том, что администрация Мотовилихинского района выявила факт захвата муниципальной территории. Жители домов в районе улиц Макаренко и Техническая незаконно установили 28 металлических столбиков и организовали парковку.

На данный момент ограждения демонтированы, проезд снова свободен для проезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что плата за парковки в центре Перми вырастет на 25 процентов. С 10 марта стоимость часа парковки в центральных кварталах Перми составит 25 рублей. Эта цена будет действовать на территории, ограниченной улицами Попова, Монастырской, Пушкина и Сибирской, включая площадь перед Центральным рынком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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