Плата за парковки в центре Перми вырастет на 25 процентов

Поиск места для парковки машины в центре Перми, иногда оборачивается долгим квестом. Зачастую приходится сделать несколько кругов, чтобы отыскать свободный пятачок в парковочном кармане.

И городские власти решили бороться с этой проблемой… с помощью денег.

- Сейчас готовится постановление администрации города о том, что внутри существующей зоны платной парковки будет выделена подзона с увеличенной стоимостью оплаты, - рассказал «Комсомолке» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – Это вызвано высокой пиковой загруженностью парковок в этой зоне.

Было 20, станет - 25

Планируется, что с 10 марта стоимость часа парковки в центральных кварталах Перми составит 25 рублей. Эта цена будет действовать на территории, ограниченной улицами Попова, Монастырской, Пушкина и Сибирской, включая площадь перед Центральным рынком. На остальных платных парковках стоимость часа останется прежней – 20 рублей.

- Далеко не во всех кварталах зоны платной парковки пиковая загрузка превышает установленные предельные показатели в 90 процентов, - пояснил Максим Кис. - Там нет никаких оснований чтобы повышать стоимость. Но есть кварталы, где парковки загружены полностью. Есть, например, участок улицы Советская от Компроса до Сибирской. Пиковая загрузка там 100 процентов, а то и выше, если считать машины, которые стоят с нарушением правил, встают вторым рядом, на аварийке. При этом квартал ниже Сибирской стоит полупустым.

По мнению чиновников, повышение стоимости парковки приведет к тому, что люди, которые приезжают на машине на работу на целый день, обнаружат, что смогут сэкономить рублей по 40-50 в сутки, если оставят автомобиль в соседнем квартале и дойдут до работы пешком. А посетители, приезжающие в этот квартал по делам, смогут припарковаться на час-другой поблизости от нужной организации, и для них 5-10 рублей переплаты особого значения иметь не будет.

Как узнать, сколько платить?

Сейчас номер зоны, который указывается при оплате парковки, всюду равен 101. У более дорогой подзоны номер станет 102. На аншлагах, которые установлены в каждом квартале, напишут новый номер зоны и изменят стоимость часа стоянки: вместо 20 будет указано 25 рублей.

- А если люди по привычке или по незнанию заплатят 20 рублей?

- Кончено, есть определенное время привыкания, - ответил Максим Кис. - Формально это нарушение. Но, думаю, что административная комиссия будет относиться к таким нарушителям лояльно по крайней мере в течение месяца.

Будь в курсе

Как можно оплатить парковку:

1 C помощью SMS-сообщения, отправив на номер 9878 SMS с текстом: р59*номер_зоны*номер_автомобиля_с_указанием_региона*кол-во_часов (Пример оплаты на 2 часа: р59*101*А000АА59*2).

Для продления парковки нужно отправить на номер 9878 SMS с текстом: р59*x*количество_часов (пример продления парковки на 3 часа: р59*х*3).

Для досрочной остановки парковки нужно отправить на номер 9878 SMS с текстом: р59*с.

2. При помощи мобильного приложения «Парковки Перми»

Для оплаты парковки надо зарегистрироваться на Интернет-портале https://permparking.ru, или, если вы уже зарегистрированы, войти под своим логином и паролем в личный кабинет.

Затем перейти на вкладку «Парковки», в открывшейся форме заполнить поля: номер парковочной зоны, номер транспортного средства, длительность предполагаемой парковки.

3. При помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»

В разделе «Платежи» выбрать категорию «Остальное». В строке поиска укажите один из тегов: «Пермская дирекция» , «Парковки», в результате поиска выберите услугу: «Пермская дирекция ДД. Оплата парковки». В открывшейся форме укажите следующие данные: номер ТС, мобильный телефон, количество часов и минут парковки, зону парковки, счет/карту списания денежных средств. Обязательно дождитесь сообщения об успешном завершении платежа.

4. Постоплата

Можно заплатить за парковку после ее завершения, но до 23 часов 59 минут текущих суток. Функция постоплаты доступна только в личном кабинете Интернет-портала https://permparking.ru и в мобильном приложении «Парковки Перми».

В личном кабинете пользователя выбрать вкладку «Парковки», нажать на кнопку «Постоплата за текущие сутки». В открывшейся форме заполнить следующие поля: номер парковочной зоны, номер транспортного средства, начало парковочной сессии (здесь необходимо указать время, в которое вы припарковали ваш автомобиль на платной парковке), длительность (указать продолжительность стоянки на платной парковке). Нажать кнопку «Оплатить парковку».

В администрации Перми добавили, что в ряде кварталов пиковая загруженность парковочных мест значительно превысила 90%.

- В связи с тем, что загруженность парковочных мест в зоне платной парковки неравномерная, администрация города посчитала необоснованным изменение стоимости парковки по всей зоне. Повышение стоимости парковки затронет только кварталы в самом центре, где загруженность парковок наибольшая. Смысл проекта в том, чтобы увеличить оборот парковочных мест и обеспечить их более равномерную загрузку.