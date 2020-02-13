"Помогите найти!". Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей в Перми женщины
В Перми пропала 67-летняя Елена Примакович. Женщина ушла из дома на улице Карпинского во вторник, 11 февраля, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Ранее женщина никогда не пропадала.
Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски женщины. Всех желающий принять учатие в поисках ждут по адресу улица Карпинского,83 13 февраля в 14:00
Приметы пропавшей: короткая стрижка, зеленые глаза, на вид 65-70 лет.
Была одета: длинный пуховик грязно-розового цвета, формовая шапка в тон пуховику.
Если у вас есть какая-либо информация о местоположении 67-летней Елены Примакович, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU