Советник губернатора Прикамья по вопросам здравоохранения покинул свой пост
Анатолий Зубарев работал на этой должности с 2007 года
Ранее он возглавлял пермскую больницу №8 и МСЧ№9Фото: Василий Вахрин
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Анатолий Зубарев, исполнявший обязанности советника главы региона по вопросам здравоохранения, покинул свой пост в правительстве. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
По словам источника издания, бывший советник решил уйти с поста из-за смены власти.
Анатолий Зубарев был внештатным советником бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова с 2007 года. В 90е годы он возглавлял пермскую больницу №8 и МСЧ№9
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ИСТОЧНИК KP.RU