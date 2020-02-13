2020-02-13T10:44:09+03:00
Общество

Советник губернатора Прикамья по вопросам здравоохранения покинул свой пост

Анатолий Зубарев работал на этой должности с 2007 года
Лилия Абибулаева
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Ранее он возглавлял пермскую больницу №8 и МСЧ№9Ранее он возглавлял пермскую больницу №8 и МСЧ№9Фото: Василий Вахрин
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Анатолий Зубарев, исполнявший обязанности советника главы региона по вопросам здравоохранения, покинул свой пост в правительстве. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

По словам источника издания, бывший советник решил уйти с поста из-за смены власти.

Анатолий Зубарев был внештатным советником бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова с 2007 года. В 90е годы он возглавлял пермскую больницу №8 и МСЧ№9

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Махонин рассказал о поездке на пермской электричке

ИСТОЧНИК KP.RU

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