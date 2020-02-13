«Ждешь на морозе, утопая в сугробах». Дмитрий Махонин рассказал о поездке на пермской электричке

На днях Дмитрий Махонин прошел путь большинства жителей Орджоникидзевского района - проехал на городской электричке от станции Голованово до Перми-I. О своих впечатлениях от поездки врио губернатора рассказал в своем Instagram-аккаунте.

- Первая электричка уходит в 6.48, а станция в Головано открывается позже, ждешь на морозе и снег не почищен, приходится утопать в сугробах, - отметил Дмитрий Махонин. - Поручил исправить - станция начала работать с 6:30.

Также после поездки Дмитрий Махонин попросил для удобства граждан добавить еще одну электричку в интервале с 7 до 8 утра. Кроме того, врио губернатора обратил внимание на то, что автобусы маршрута №3 доезжают до завода им.Шпагина только в часы пик. В остальное время последняя остановка маршрута - «сквер им.Решетникова». Дмитрий Махонин поручил Дмитрию Самойлову увеличить количество «доездов».

- Уже сегодня количество «доездов» до Шпагина увеличить с 31 до 41, а также ускориться по работам на путепроводе, чтобы автобусы большой вместимости могли доезжать до Перми-I, - сообщил врио губернатора, пообещав продолжить разбираться в этом вопросе.

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