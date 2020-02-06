Пермяк попал в больницу, упав в шахту лифта

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:09:22+03:00

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В Перми поздно вечером в среду, 5 февраля, мужчина упал в шахту лифта. Инцидент произошел в Свердловском районе Перми. Известно, что в доме велись ремонтные работы по замене лифтов.

58-летний мужчина провалился в шахту. Он упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший получил сочетанные травмы тела. Его передали реанимационной бригаде и в тяжелом состоянии отправили в пермскую краевую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты 80 метров упала женщина. 80-летней пермячке вызвали «скорую». Медики осмотрели женщины и с сочетанными травмами тела отправили в городскую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU