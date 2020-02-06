2020-02-06T08:03:11+03:00
Происшествия

В Перми с высоты 80 метров упала женщина

Пермячку отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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80-летней пермячке вызвали «скорую»80-летней пермячке вызвали «скорую»Фото: Василий Вахрин
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Несчастный случай произошел вчера, 5 февраля, в Дзержинском районе Перми. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на улице Хохрякова с высоты второго этажа упала женщина.

80-летней пермячке вызвали «скорую». Медики осмотрели женщины и с сочетанными травмами тела отправили в городскую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила двух детей. Авария произошла в Свердловском районе Перми

ИСТОЧНИК KP.RU

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