В Перми с высоты 80 метров упала женщина
Пермячку отправили в больницу
80-летней пермячке вызвали «скорую»Фото: Василий Вахрин
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Несчастный случай произошел вчера, 5 февраля, в Дзержинском районе Перми. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на улице Хохрякова с высоты второго этажа упала женщина.
80-летней пермячке вызвали «скорую». Медики осмотрели женщины и с сочетанными травмами тела отправили в городскую больницу им. Тверье.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила двух детей. Авария произошла в Свердловском районе Перми
ИСТОЧНИК KP.RU