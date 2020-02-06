2020-02-06T07:45:12+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила двух детей

Авария произошла в Свердловском районе Перми
Лилия Абибулаева
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По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушенииПо факту аварии возбуждено дело об административном правонарушенииФото: Данила СТАРКОВ
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Утром в среду, 5 февраля, в Свердловском районе Перми произошла авария, в которой пострадали несовершеннолетние пешеходы. На перекрестке улиц Седова и Куйбышева легковой автомобиль сбил 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

По предварительной информации, дети пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении матери. На место аварии вызвали сотрудников «скорой помощи». Мальчика с ушибом коленного сустава и девочку с травмой головы осмотрели и назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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