В Перми легковушка сбила двух детей
Утром в среду, 5 февраля, в Свердловском районе Перми произошла авария, в которой пострадали несовершеннолетние пешеходы. На перекрестке улиц Седова и Куйбышева легковой автомобиль сбил 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.
По предварительной информации, дети пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении матери. На место аварии вызвали сотрудников «скорой помощи». Мальчика с ушибом коленного сустава и девочку с травмой головы осмотрели и назначили амбулаторное лечение.
По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU