2020-02-02T09:40:45+03:00
Происшествия

В Перми в квартире прорвало трубу, хозяйка получила ожоги

Также в помещении находились двое маленьких детей
Елена КОНОВА
Поделиться:
Позже на место выехали медикиПозже на место выехали медикиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

1 февраля в Перми произошла очередная коммунальная авария. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в одном из квартир дома в микрорайоне Крохалевка прорвало трубу водоснабжения.

- В квартире находилась 21-летняя девушка и двое маленьких детей, - сообщил собеседник. - Хозяйка получила ожоги кистей рук. На место вызвали спасателей, но удалось перекрыть стояк до их приезда. Позже в квартиру, где живет пострадавшая, вызвали еще и медиков.

Напомним, накануне из-за прорыва трубы с кипятком в пермском детском доме эвакуировали два десятка детей. Ее быстро устранили, а детей переселили пока в соседнее здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Перми в доме произошел пожар, эвакуировались 12 человек
В Перми в квартире прорвало трубу, хозяйка получила ожоги
В аварии в Прикамье пострадала 11-летняя девочка и ее мама
«Только поглядите, бегемоты умеют кувыркаться!» В Пермском цирке начались гастроли шоу Гии Эрадзе
В Прикамье обсуждают видео: волк в центре села преспокойно утаскивает собаку
Южный и Западный обход Перми скоро станут федеральной зоной ответственности
«С потолка стало капать что-то черное и зловонное». В пермской квартире обнаружили разложившийся труп
В центре Перми эвакуатор, проехав на красный свет, сбил двух 8-летних мальчиков на переходе
В Прикамье при столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки
В Перми на коронавирус проверили 348 авиапассажиров, прилетевших из Китая
Отключение воды в Перми в начале февраля 2020: пересохнут краны в десятках домов