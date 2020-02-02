В Перми в квартире прорвало трубу, хозяйка получила ожоги

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:40:45+03:00

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1 февраля в Перми произошла очередная коммунальная авария. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в одном из квартир дома в микрорайоне Крохалевка прорвало трубу водоснабжения.

- В квартире находилась 21-летняя девушка и двое маленьких детей, - сообщил собеседник. - Хозяйка получила ожоги кистей рук. На место вызвали спасателей, но удалось перекрыть стояк до их приезда. Позже в квартиру, где живет пострадавшая, вызвали еще и медиков.

Напомним, накануне из-за прорыва трубы с кипятком в пермском детском доме эвакуировали два десятка детей. Ее быстро устранили, а детей переселили пока в соседнее здание.

ИСТОЧНИК KP.RU