На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину
Она скончалась до приезда «скорой помощи»
Авария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург Фото: 139 пожарная часть
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В Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина. Авария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург.
Как сообщили в пожарной части №139, авария произошла в пятницу, 31 января. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, когда на нее наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась до прибытия бригады «скорой помощи».
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Революции и Островского столкнулись несколько машин
ИСТОЧНИК KP.RU