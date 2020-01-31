2020-01-31T09:21:52+03:00
Общество

На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину

Она скончалась до приезда «скорой помощи»
Лилия Абибулаева
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Авария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург Фото: 139 пожарная частьАвария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург Фото: 139 пожарная часть
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В Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина. Авария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург.

Как сообщили в пожарной части №139, авария произошла в пятницу, 31 января. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, когда на нее наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась до прибытия бригады «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Революции и Островского столкнулись несколько машин

ИСТОЧНИК KP.RU

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