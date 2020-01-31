На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина. Авария случилась на федеральной трассе Е22 Пермь-Екатеринбург.

Как сообщили в пожарной части №139, авария произошла в пятницу, 31 января. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, когда на нее наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась до прибытия бригады «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Революции и Островского столкнулись несколько машин

ИСТОЧНИК KP.RU