Очевидцы: в центре Перми произошло массовое ДТП

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:26:39+03:00

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Вечером, 30 января на пересечении улиц Революции и Островского в Перми произошло ДТП, столкнулись несколько машин. Очевидцы сообщили «КП-Пермь» о том, что на перекрестке стоят две пары столкнувшихся автомобилей: кроссовер Кia и отечественная «девятка», а чуть поодаль – еще две иномарки, которые столкнулись после того, как произошло первое ДТП.

На место аварии еще не подъехали сотрудники полиции, а камеры видеонаблюдения фиксируют появляющуюся пробку.

Сервис Яндекс.Пробки показывает, что столкновение произошло в 20.33 в левом и среднем ряду. В настоящий момент на улице Островского движение транспорта возможно со скоростью 5 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU