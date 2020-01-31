В Перми рабочий на производстве ампутировал себе руку
В четверг, 30 января, на одном из производств в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Мужчина во время работы на токарном станке ампутировал себе правую кисть.
57-летнему мужчине вызвали медиков. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что врачи осмотрели мужчину и отправили его в городскую больницу им. Тверье.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина получил травмы при падении с высоты. В пресс-службе "скорой помощи" сообщили, что 43-летний пермяк получил сочетанную травму тела, перелом поясничного отдела позвоночника и черепно-мозговую травму.
ИСТОЧНИК KP.RU