В Перми рабочий на производстве ампутировал себе руку

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 января, на одном из производств в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Мужчина во время работы на токарном станке ампутировал себе правую кисть.

57-летнему мужчине вызвали медиков. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что врачи осмотрели мужчину и отправили его в городскую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина получил травмы при падении с высоты. В пресс-службе "скорой помощи" сообщили, что 43-летний пермяк получил сочетанную травму тела, перелом поясничного отдела позвоночника и черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU