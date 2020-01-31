В Перми мужчина получил травмы при падении с высоты

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:00:28+03:00

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В Свердловском районе Перми 43-летний рабочий упал с высоты шести метров. Несчастный случай произошел в четверг, 30 января. Известно, что мужчина чистил снег с крыши пекарни на улице 25, Октября. Пострадавшему вызвали медиков.

В пресс-службе "скорой помощи" сообщили, что 43-летний пермяк получил сочетанную травму тела, перелом поясничного отдела позвоночника и черепно-мозговую травму. Медики осмотрели его и отправили в пермскую краевую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина и разбился насмерть. Он скончался до прибытия медиков "скорой помощи"

ИСТОЧНИК KP.RU