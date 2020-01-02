В Перми с высоты упал мужчина и разбился насмерть

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:54:56+03:00

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В Перми случилась трагедия - погиб 29-летний мужчина. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около пяти вечера 1 января с четвертого этажа одного из домов на улице Малкова упал мужчина.

- Он скончался до прибытия медиков "скорой помощи", - добавил собеседник.

Напомним, 25 декабря из квартиры одного из домов Мотовилихинского района выпал 54-летний мужчина. Он получил различные травмы, но, к счастью, остался жив. Его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU