2020-01-02T12:54:56+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал мужчина и разбился насмерть

Это произошло 1 января
Елена КОНОВА
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ЧП случилось около пяти вечераЧП случилось около пяти вечераФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми случилась трагедия - погиб 29-летний мужчина. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около пяти вечера 1 января с четвертого этажа одного из домов на улице Малкова упал мужчина.

- Он скончался до прибытия медиков "скорой помощи", - добавил собеседник.

Напомним, 25 декабря из квартиры одного из домов Мотовилихинского района выпал 54-летний мужчина. Он получил различные травмы, но, к счастью, остался жив. Его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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