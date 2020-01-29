В Пермском крае осудят 25-летнего парня за секс со школьницей

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:26:39+03:00

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В Прикамье перед судом предстанет 25-летний житель Горнозаводска. Молодого человека обвиняют в сексе с несовершеннолетней девочкой

Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года он без применения насилия несколько занимался сексом с 14-летней девочкой. Молодой человек знал о возрасте знакомой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело с обвинительным заключение передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мигранта осудят за секс с несовершеннолетней. 21-летний парень находился на территории России незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU