В Пермском крае осудят 25-летнего парня за секс со школьницей
В Прикамье перед судом предстанет 25-летний житель Горнозаводска. Молодого человека обвиняют в сексе с несовершеннолетней девочкой
Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года он без применения насилия несколько занимался сексом с 14-летней девочкой. Молодой человек знал о возрасте знакомой.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело с обвинительным заключение передали в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мигранта осудят за секс с несовершеннолетней. 21-летний парень находился на территории России незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU