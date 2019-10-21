2019-10-21T15:00:01+03:00
Происшествия

В Прикамье мигранта осудят за секс с несовершеннолетней

Девочке не было и 16 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет житель Узбекистана за секс с несовершеннолетней девочкой. 21-летний парень находился на территории России незаконно.

Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела выяснили, что с марта по июль 2019 года 21-летний иностранец неоднократно без применения насилия занимался сексом с несовершеннолетней девочкой. Кроме того, молодой человек находился на территории России незаконно.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят парня за секс с 14-летней девушкой. Молодой человек знал, что подруга несовершеннолетняя. В отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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