"Влюбился и преследовал ее". Что известно о мужчине, который поджег продавщицу в магазине в Прикамье

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:58:14+03:00

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28 января в сети появилось шокирующее видео. На кадрах видно, как в алкомаркет заходит мужчина, утаскивает продавщицу в подсобку и поджигает ее. Женщина получила серьезные травмы - ожоги 35 % тела. Накануне ее перевезли в больницу Перми. А нападавшего - задержали.

Мы поговорили со знакомой продавщицы. По ее словам, у девушки есть супруг и ребенок.

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- Раньше Рита (имя изменено - прим.ред.) работала в другом магазине в этой же сети, - рассказала знакомая. - Там же работал грузчик, который в нее влюбился. У него тоже семья есть. Рита его отвергла и перевелась в другой магазин, но мужчина продолжал ее преследовать. В итоге Рита подала на расчет, ей оставалось всего три дня отработать... А он выяснил, когда на смене будет женщина-охранник, а не мужчина, и пришел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». Нападавший мужчина задержан, а за жизнь Маргариты борются врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU