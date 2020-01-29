«Упал прямо рядом со мной и сыном». В Прикамье строительный кран раздавил иномарку
ЧП произошло в поселке Горный
Женщина и ее сын спаслись чудом. Фото: Instagram @chp_59
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- Мы только отъехали пару метров, как рядом упал кран, - пишет в социальных сетях женщина. - Будь он длиннее, неизвестно, что бы было.
В поселке Горный Пермского края во вторник, 28 января, в нескольких метрах от женщины с ребенком упал строительный кран. Удар пришелся на припаркованную рядом со стройплощадкой иномарку. К счастью, никто не пострадал.
Женщина и ее сын спаслись чудом. Они возвращались из детского сада и отъехали всего несколько метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми башенный кран упал на территорию жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU