2020-01-29T09:06:29+03:00
Происшествия

Пермские нейрохирурги спасли мальчика, на которого упали ворота на стадионе в Култаево

Ребенка перевели из реанимации
Лилия Абибулаева
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Маленький пациент находится в приподнятом настроении,Маленький пациент находится в приподнятом настроении,Фото: Василий Вахрин
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Врачи краевой детской клинической больницы провели операцию, которая спасла жизнь 10-летнему мальчику.

Напомним, в селе Култаево на прошлой неделе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенка осмотрели врачи «скорой» и сразу отправили в операционную. При поступлении в КДКБ его осмотрели нейрохирурги, была выполнена компьютерная томография (КТ) головы

Операция длилась более двух часов. Врачам-нейрохирургам удалось спасти ребенку жизнь. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его перевели из реанимации в отделение.

Маленький пациент находится в приподнятом настроении, но ходит пока с поддержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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