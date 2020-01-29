Пермские нейрохирурги спасли мальчика, на которого упали ворота на стадионе в Култаево
Врачи краевой детской клинической больницы провели операцию, которая спасла жизнь 10-летнему мальчику.
Напомним, в селе Култаево на прошлой неделе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенка осмотрели врачи «скорой» и сразу отправили в операционную. При поступлении в КДКБ его осмотрели нейрохирурги, была выполнена компьютерная томография (КТ) головы
Операция длилась более двух часов. Врачам-нейрохирургам удалось спасти ребенку жизнь. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его перевели из реанимации в отделение.
Маленький пациент находится в приподнятом настроении, но ходит пока с поддержкой.
ИСТОЧНИК KP.RU