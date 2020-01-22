В Пермском районе на ребенка упали ворота
10-летнего мальчика отправили в больницу
У мальчика сильный ушиб головы Фото: Минздрав
Изменить размер текста:
В селе Култаево 20 января произошло ЧП. В краевом минздраве сообщили о том, что на ребенка упали ворота.
Школьник находился на купольном стадионе. Очевидцы незамедлительно вызвали «скорую». Врачи осмотрели ребенка и диагностировали ему ушиб головы. Школьника отправили в больницу, где его осмотрели нейрохирурги.
На данный момент мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Прогнозы у медиков положительные.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина подговорил ребенка совершить кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU