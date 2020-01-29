2020-01-29T07:20:06+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину, по вине которого погиб пешеход

Женщина переходила дорогу по «зебре»
Лилия Абибулаева
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Сотрудники полиции собрали все доказательства вины водителяСотрудники полиции собрали все доказательства вины водителяФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 47-летний житель села Бершеть. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. На трассе Пермь - Березники водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Сотрудники полиции собрали все доказательства вины водителя. Уголовное дело передали в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека. Столкновение произошло на Чусовском мосту

ИСТОЧНИК KP.RU

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