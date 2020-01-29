В Прикамье осудят мужчину, по вине которого погиб пешеход
В Пермском крае перед судом предстанет 47-летний житель села Бершеть. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. На трассе Пермь - Березники водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Сотрудники полиции собрали все доказательства вины водителя. Уголовное дело передали в суд.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека. Столкновение произошло на Чусовском мосту
ИСТОЧНИК KP.RU