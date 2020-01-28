В Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека
На трассе Пермь-Березники во вторник, 28 января, столкнулись две легковушки и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.
Как сообщили в ГИБДД по Перми, авария произошла около 15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником «Митсубиши», после этого его отбросило обратно на автобус «Нефаз».
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, которые находились в «Ладе»
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На данном участке организовано реверсивное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU