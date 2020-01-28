В Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:08:08+03:00

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На трассе Пермь-Березники во вторник, 28 января, столкнулись две легковушки и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, авария произошла около 15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником «Митсубиши», после этого его отбросило обратно на автобус «Нефаз».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, которые находились в «Ладе»

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На данном участке организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU