2020-01-28T15:08:08+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека

Столкновение произошло на Чусовском мосту
Лилия Абибулаева
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На данном участке организовано реверсивное движение. Фото: Instagram @chp_59На данном участке организовано реверсивное движение. Фото: Instagram @chp_59
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На трассе Пермь-Березники во вторник, 28 января, столкнулись две легковушки и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, авария произошла около 15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником «Митсубиши», после этого его отбросило обратно на автобус «Нефаз».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, которые находились в «Ладе»

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На данном участке организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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