2020-01-29T06:28:08+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали в Перми мужчину и женщину, которые находились в федеральном розыске

Их остановили для проверки документов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Задержанных передали сотрудникам полиции.Задержанных передали сотрудникам полиции.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые числились в федеральном розыске.

В ведомстве сообщили, что в Орджоникидзевском районе остановили для проверки документов 24-летнего молодого человека. Его разыскивали по подозрению в совершении кражи.

Вечером того же дня сотрудники Росгвардии остановили женщину. Проверив документы, ее задержали. Оказалось, что пермячка тоже в розыске. Задержанных передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми приступили к ремонту следующего участка Комсомольского проспекта
Сотрудники Росгвардии задержали в Перми мужчину и женщину, которые находились в федеральном розыске
Ночью в Пермском крае похолодает до -36
Из-за технической неисправности вылет самолета из Перми задерживается на 14 часов
Первый серийный старт ракеты «Ангара» с пермским двигателем запланирован на год 300-летия Перми
В Перми могут установить льготы для школьников, пенсионеров и многодетных при проезде на автобусах и трамваях
«Медики делают все, что могут». Продавщицу, которую поджег посетитель магазина, перевезут в Пермь
В Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека
Житель Прикамья выложил в сеть откровенные фото своей знакомой
В Перми планируют закрыть для захоронения кладбище «Заборное»
В Перми иномарка сбила 9-летнюю девочку
В Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
«Азот» посетили преподаватели-химики Прикамья
Житель Прикамья присвоил себе чужую личность и взял кредит
В Перми с 1 февраля стоимость билета в автобусах и трамваях увеличат до 26 рублей
Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» выплатили компенсацию
После ЧП в мини-отеле прокуратура потребовала организовать проверку подвалов в жилых домах Перми