Сотрудники Росгвардии задержали в Перми мужчину и женщину, которые находились в федеральном розыске
Их остановили для проверки документов
Задержанных передали сотрудникам полиции.Фото: Василий Вахрин
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В Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые числились в федеральном розыске.
В ведомстве сообщили, что в Орджоникидзевском районе остановили для проверки документов 24-летнего молодого человека. Его разыскивали по подозрению в совершении кражи.
Вечером того же дня сотрудники Росгвардии остановили женщину. Проверив документы, ее задержали. Оказалось, что пермячка тоже в розыске. Задержанных передали сотрудникам полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU