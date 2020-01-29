Сотрудники Росгвардии задержали в Перми мужчину и женщину, которые находились в федеральном розыске

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:28:08+03:00

Их остановили для проверки документов

Изменить размер текста: A A

В Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые числились в федеральном розыске.

В ведомстве сообщили, что в Орджоникидзевском районе остановили для проверки документов 24-летнего молодого человека. Его разыскивали по подозрению в совершении кражи.

Вечером того же дня сотрудники Росгвардии остановили женщину. Проверив документы, ее задержали. Оказалось, что пермячка тоже в розыске. Задержанных передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU