В Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:42:18+03:00

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В Соликамске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в Федеральном розыске.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда поступило сообщение о краже в магазине на Ленинском проспекте. Сотрудники ведомства оперативно приехали на место и задержали преступника с поличным. Как раз в это время мужчина пытался вынести украденный товар.

Проверка личности показала, что мужчина находится в федеральном розыске. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья присвоил себе чужую личность и взял кредит. Мужчина нашел на улице листок, на котором были записаны серия, номер паспорта с указанием фамилии, имени, отчества.

ИСТОЧНИК KP.RU