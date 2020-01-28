«Медики делают все, что могут». Продавщицу, которую поджег посетитель магазина, перевезут в Пермь

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:58:44+03:00

Сейчас она в тяжелом состоянии

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В краевом минздраве сообщили, что продавщицу, на которую напал мужчина прямо в магазине, готовят к перевозке в Пермь.

Напомним, в понедельник, 27 января, в Соликамске мужчина зашел в магазин, напал на продавщицу и поджег. Женщина получила серьезные травмы. С ожогами 35% тела ее отправили в больницу.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что врачи борются за ее здоровье и делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Сейчас она находится в реанимации с сильнейшими ожогами. Ее готовят к транспортировке в ожоговый центр в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU