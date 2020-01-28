Житель Прикамья выложил в сеть откровенные фото своей знакомой

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:03:57+03:00

Таким образом он распространил сведения о частной жизни женщины Фото: Василий Вахрин

Женщина не давала на это свое согласие

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В Пермском крае местного жителя подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. В отношении него возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что 33-летний мужчина опубликовал в интернете фотографии своей знакомой интимного содержания. Он не спрашивал у женщины разрешение.

Таким образом он распространил сведения о частной жизни женщины. Следователи собирают доказательства его вины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина подкараулил бывшую жену и поджег ее. С тяжелыми ожогами женщина находится в реанимации

ИСТОЧНИК KP.RU