В Перми иномарка сбила 9-летнюю девочку

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:03:50+03:00

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В Индустриальном районе Перми в понедельник, 27 января, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Авария произошла на улице Мира. 9-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «TOYOTA COROLA». С травмами разной степени тяжести ребенка отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП с автобусом на Красавинском мосту в Перми пострадали 4 четыре человека. 31-летнюю женщину с сочетанной травмой тела отправили в городскую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU