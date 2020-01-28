В Перми иномарка сбила 9-летнюю девочку
В Индустриальном районе Перми в понедельник, 27 января, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.
Авария произошла на улице Мира. 9-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «TOYOTA COROLA». С травмами разной степени тяжести ребенка отправили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП с автобусом на Красавинском мосту в Перми пострадали 4 четыре человека. 31-летнюю женщину с сочетанной травмой тела отправили в городскую больницу им. Тверье.
ИСТОЧНИК KP.RU