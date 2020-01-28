2020-01-28T14:03:50+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 9-летнюю девочку

Ребенка отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми в понедельник, 27 января, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Авария произошла на улице Мира. 9-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «TOYOTA COROLA». С травмами разной степени тяжести ребенка отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП с автобусом на Красавинском мосту в Перми пострадали 4 четыре человека. 31-летнюю женщину с сочетанной травмой тела отправили в городскую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24