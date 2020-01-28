2020-01-28T09:24:56+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом на Красавинском мосту в Перми пострадали 4 четыре человека

Двоих пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Пострадали 27 - летний водитель фуры и 3 пассажиров автобуса Фото: Instagram @chp_59Пострадали 27 - летний водитель фуры и 3 пассажиров автобуса Фото: Instagram @chp_59
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В Перми на Красавинском мосту столкнулись автобус и большегруз. В результате аварии травмы получили 4 человека.

ДТП произошло вечером 27 января. Водитель фуры нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом №80. Пострадали 27 - летний водитель фуры и 3 пассажиров автобуса.

31-летнюю женщину с сочетанной травмой тела отправили в городскую больницу им. Тверье. Еще одну пострадавшую с ушибом бедра доставили в травмпункт городской больницы №2. Водитель фары и еще одна пассажирка с травмой века от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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