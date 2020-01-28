Житель Прикамья присвоил себе чужую личность и взял кредит

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:34:12+03:00

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Жительнице Перми пришли уведомления от микрокредитной организации о задолженности по кредиту. Сообщалось, что пермячка должна по договору кредитного займа 6 тысяч рублей основного долга и 12 тысяч процентов за пользование деньгами, а также более 300 рублей пени. Женщина обратилась в полицию, так как кредита не брала.

Оказалось, что на ее имя займ взял 31-летний житель Пермского района. Мужчина нашел на улице листок, на котором были записаны серия, номер паспорта с указанием фамилии, имени, отчества. Через интернет он оформил кредит, деньги потратил на личные нужды.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU