«Врезался в бензовоз». На трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:36:22+03:00

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Днем в пятницу, 24 января по трассе Чусовой – Полазна в сторону Перми двигался легковой автомобиль с наклейками такси, за рулем которого сидел 26-летний водитель. Около трех часов дня неподалеку от отворота на Дивью автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз «Рено».

Капот легковушки оказался практически под бензовозом. К счастью, бензовоз был пустым, поэтому пожара не произошло. При столкновении пострадал водитель легкового автомобиля. Его с травмами увезли в больницу.

- Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в полиции.

Ранее мы писали о том, что водитель иномарки в Пермском крае сбил снегокат с трехлетней девочкой. ДТП произошло, когда ребенка везли в детский садик.

ИСТОЧНИК KP.RU