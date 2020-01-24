Водитель иномарки в Пермском крае сбил снегокат с трехлетней девочкой

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:52:31+03:00

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ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка, произошло в пятницу утром, 24 января, в поселке Полазна Добрянского района.

- Водитель автомобиля Toyota двигался по улице Парковой и возле дома № 12 сбил снегокат, на котором родители везли в детский сад трехлетнюю дочь, - сообщили подробности в пресс-службе Управления ГИБДД по Пермскому краю. – После столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала 42-летняя женщина. На улице Маршала Рыбалко ее сбила отечественная легковушка, водитель с места аварии скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU