В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:44:52+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 42-летняя женщина-пешеход.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что в пятницу, 24 января, утром легковушка сбила пешехода. Авария произошла на улице Маршала Рыбалко.

Со стороны Ямпольской и в сторону Сысольской двигался автомобиль, предположительно, «Лада Гранта» черного цвета. На пешеходном переходе рядом с домом №111 легковушка сбила женщину.

Пострадавшая получила травмы. На место выехали сотрудники «скорой помощи» и госпитализировали женщину. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

По факту ДТП проводится расследование. Очевидцев аварии просят откликнуться. Сообщить информацию можно по телефонам: 89028056037- инспектор розыска, 246-76-79 или 102 (сотовый). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU