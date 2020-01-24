В Перми проверили качество питания в школах

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:48:21+03:00

Члены комиссии проверили качество питания в школах №21 и №28. Фото: администрация Перми

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Комиссия совета по контролю за качеством питания посетила сегодня пермские школы Ленинского района. Члены комиссии проверили качество питания в школах №21 и №28.

Так, руководству школы №28 посоветовали улучшить вкусовые качества пищи, изменить оформление столовой и заменить посуду. Также члены комиссии порекомендовали разнообразить меню.

Обеды в школе №21 проверяющим пришлись по вкусу, но руководству рекомендовали выбрать для столовой другое помещение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 1 февраля начинается прием в первые классы.

ИСТОЧНИК KP.RU