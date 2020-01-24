В Перми с 1 февраля начинается прием в первые классы

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:06:00+03:00

Заявление будут приниматься и в электронном, и в печатном варианте

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1 сентября за парты сядут 16 400 первоклассников. Чтобы ребенок пошел в школу, родители должны с 1 февраля по 30 июня подать заявку.

Родителям необходимо прийти в школу и получить расписку о приеме документов, либо отправить заявку в электронном виде и донести оригиналы потом. Узнать, за какой школой закреплен дом, можно на едином портале пермского образования, а также в районном отделе образования.

В первую очередь принимать будут тех детей, кто прописан в районе, где находится школа. Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля. Заявление на прием также можно направить как в электронной форме, так и лично в школе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье школьников начальных классов начнут кормить горячим питанием с 1 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU