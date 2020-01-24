В Перми представили эскизы нового театра оперы и балета

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:15:49+03:00

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В Перми на заседании Градсовета при главе города обсудили проект нового театра оперы и балета. Эскизы разрабатывала компания wHY. Дмитрий Самойлов отметил, что новый оперный театр должен быть украшением города, как и предыдущий.

В проекте предусмотрена специальная площадка для монтажа декораций, из которой их можно перемещать в разные залы. Так, в новом здании будет два зала, несколько репетиционных зала для постановочных спектаклей, для балета хора и оперы. На первом этаже разместятся театральные мастерские. Площадь нового театра составит 33 700 кв.метров.

Кроме того, проект предусматривает два центральных фасада - один на Ленина, другой на Каму, а внутри здания будут панорамная площадка с видом на реку.

Предположительно новый театр появится в районе Разгуляя

ИСТОЧНИК KP.RU