2020-01-24T14:31:13+03:00
Звезды

«Похож на наш цирк». В Перми представили проект нового оперного театра

Американские архитекторы показали, как впишется здание в Разгуляй [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Эскиз нового театраЭскиз нового театра
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В Перми Андрий Стожич - архитектор американской компании wHY – презентовал проект нового оперного театра, который будет построен в Разгуляе. Архитектурное бюро wHY создавало проекты дизайна концертного зала имени В.Г. Росса в Эдинбурге, Музея изобразительных искусств в Луисвилле, крыла Рокфеллера в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Музея Темпо в Маниле. Проект пермского театра этой компании заказал Роман Абрамович, о чем экс-губернатор Прикамья Максим Решетников рассказывал на пресс-конференции прошлым летом.

- При разработке перед нами стояло пять задач, - рассказал во время презентации проекта Андрий Стожич. - Создать новый центр притяжения, куда люди будут приходить независимо от происходящих здесь событий; «связать» улицу Ленина и Завод Шпагина, организовав сквозную пешеходную дорогу; использовать природные локальные материалы; сделать здание максимально функциональным; в полном объеме использовать техническое задание театра.

Здание на эскизах оказалось похожим на пермский цирк. Архитекторы вписали его в микрорайон Разгуляй. У театра будет два центральных фасада – один выходит на улицу Ленина, другой обращен к Каме. В самом здании будет расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку.

Вид на театр со стороны Камы.

Вид на театр со стороны Камы.

В здание входят два зрительных зала: один побольше, на 1250-1350 мест, другой – поменьше, на 1150-1250 мест. Второй зал при необходимости можно будет использовать для репетиций. Хотя запланированы и несколько отдельных репетиционных залов - для постановочных репетиций, три репетиционных зала балета, репетиционные залы хора и оперы.

Проект нового театра оперы и балета в Перми.Видео компании-разработчика ГК Строй-Эксперт

Фойе театра

Фойе театра

- В подходах к проектированию заложено использование новейших театральных технологий, - отметил Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края. - Сегодня, чтобы смонтировать современные декорации, уходит порой неделя, а то и больше времени. Технологии в новом здании позволят увеличить скорость работы в три раза. Таким образом, у театра появится больше возможностей создавать творческий продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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