В Перми при странных обстоятельствах пропал 20-летний парень

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:37:08+03:00

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В Перми разыскивают 20-летнего Владимира Булкова. Местонахождения молодого человека неизвестно с 23 января 2020 года. Родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза алерт».

Приметы 20-летнего Владимира Булкова: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые

Одежда: черная удлиненная куртка с капюшоном, белая футболка с принтом, серые джинсы, черные высокие ботинки, серая вязаная шапка.

С собой у молодого человека была синяя сумка.

Если вы видели Владимира Булкова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 88007005452 или в полицию 112

ИСТОЧНИК KP.RU