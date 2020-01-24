В Перми при странных обстоятельствах пропал 20-летний парень
В Перми разыскивают 20-летнего Владимира Булкова. Местонахождения молодого человека неизвестно с 23 января 2020 года. Родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза алерт».
Приметы 20-летнего Владимира Булкова: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые
Одежда: черная удлиненная куртка с капюшоном, белая футболка с принтом, серые джинсы, черные высокие ботинки, серая вязаная шапка.
С собой у молодого человека была синяя сумка.
Если вы видели Владимира Булкова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 88007005452 или в полицию 112
ИСТОЧНИК KP.RU