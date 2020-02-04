Стала известна судьба пропавшего в Перми 20-летнего парня
Его разыскивали с 23 января
Родственники обратились к поисковикам. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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20-летний Владимир пропал при странных обстоятельствах 23 января. Его местонахождение было неизвестно, на звонки молодой человек не отвечал.
Родственники обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».
Через несколько дней поиски молодого человека остановили. Поисковики сообщили, что парня нашли. К сожалению, молодой человек погиб.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают лихача, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы различной степени тяжести
ИСТОЧНИК KP.RU