Стала известна судьба пропавшего в Перми 20-летнего парня

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:49:26+03:00

Его разыскивали с 23 января

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20-летний Владимир пропал при странных обстоятельствах 23 января. Его местонахождение было неизвестно, на звонки молодой человек не отвечал.

Родственники обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Через несколько дней поиски молодого человека остановили. Поисковики сообщили, что парня нашли. К сожалению, молодой человек погиб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают лихача, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы различной степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU