В Прикамье возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в больнице
18 января в Чернушке скончался 4-летний мальчик. Врачи думали, что у него аппендицит и удалили аппендикс. Но 20 января пришло заключение медэкспертов. Оказалось, что у ребенка был заворот кишок.
Его убитый горем папа попросил разобраться в произошедшем, хоть и не хотел, чтобы кто-нибудь был наказан.
В Чернушке следователи возбудили уголовное дело.
- Его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В Чернушенской районной больнице изъяты медицинские документы, опрашиваются свидетели.
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ИСТОЧНИК KP.RU