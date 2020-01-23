В Прикамье возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в больнице

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:11:54+03:00

Маленькому Паше вырезали аппендикс, а у него был заворот кишок

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18 января в Чернушке скончался 4-летний мальчик. Врачи думали, что у него аппендицит и удалили аппендикс. Но 20 января пришло заключение медэкспертов. Оказалось, что у ребенка был заворот кишок.

Его убитый горем папа попросил разобраться в произошедшем, хоть и не хотел, чтобы кто-нибудь был наказан.

В Чернушке следователи возбудили уголовное дело.

- Его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В Чернушенской районной больнице изъяты медицинские документы, опрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU