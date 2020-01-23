2020-01-23T14:09:30+03:00
Происшествия

"Вырезали аппендицит, а оказалось - заворот кишок". В Прикамье в больнице умер 4-летний малыш

Родители Паши просят проверить врачей и разобраться, кто виноват в трагедии
Елена КОНОВА
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Владимир с Пашей. Фото предоставлено семьейВладимир с Пашей. Фото предоставлено семьей
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- Мы никого не обвиняем, просто хотим, чтобы разобрались в нашей трагедии, - говорит житель Чернушки Владимир.

18 января в больнице умер его сын Паша - сразу после операции по удалению аппендицита. По словам Владимира, 20 января пришли результаты экспертизы, которая показала, что у ребенка случился заворот кишок.

"Жаловался на животик"

4-летний Паша - долгожданный сын Владимира и Алины. Он, как и все дети, ходил в садик, любил играть и гулять на улице. 18 января Паша пожаловался, что у него болит живот. Мальчика отвезли в больницу и обратили к дежурному педиатру. А тот отправил ребенка к дежурному хирургу.

- Пашу осмотрели, взяли анализы, и хирург принял решение вырезать аппендицит, - говорит Владимир. - После операции врач сказал, что операция была сложной. И что у Паши воспален кишечник.

"Побледнел и стал задыхаться"

После операции Пашу положили в палату, мама была с ним. За три часа, что малыш спал, врач несколько раз спрашивал о самочувствии ребенка.

- Супруга сказала, что Паша все еще спит, и хирург ответил: "Пусть спит, все хорошо", - говорит Владимир. - Когда врач уже ушел, Паша вдруг побледнел и стал задыхаться. Супруга, крича, звала врачей. Ребенка увезли в реанимацию. Через час он скончался. 20 января пришли результаты экспертизы, где было написано, что у Паши случился заворот кишок.

Родители никого не обвиняют в смерти ребенка. Но надеются, что после трагедии будет назначена проверка, и, если виновные будут найдены, они понесут наказание.

Между тем, в пресс-службе минздрава рассказали, что в настоящее время в больнице проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи.

- Мы держим ситуацию на контроле, говорить о каких-либо дефектах оказания медпомощи рано, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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