«Разбил окно головой». В Перми в салоне автобуса упал пассажир
Авария произошла в среду, 22 января
От госпитализации он отказалсяФото: Василий Вахрин
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Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в автобусе №42 упал пассажир. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 22 января.
Авария произошла в районе остановки «Гознак». 42-летний мужчина при падении разбил головой стекло. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако, от госпитализации он отказался.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадали 4 человека. В Индустриальном районе Перми столкнулись две иномарки. Авария произошла рано утром 22 января.
ИСТОЧНИК KP.RU