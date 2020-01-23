«Разбил окно головой». В Перми в салоне автобуса упал пассажир

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:28:08+03:00

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Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в автобусе №42 упал пассажир. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 22 января.

Авария произошла в районе остановки «Гознак». 42-летний мужчина при падении разбил головой стекло. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако, от госпитализации он отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадали 4 человека. В Индустриальном районе Перми столкнулись две иномарки. Авария произошла рано утром 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU