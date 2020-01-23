В Перми в ДТП пострадали 4 человека

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:52:32+03:00

Авария произошла рано утром 22 января. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Индустриальном районе Перми столкнулись две иномарки. Авария произошла рано утром 22 января.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по шоссе Космонавтов в направлении деревни Ванюки двигался автомобиль «Шевроле Нива». При выезде с прилегающей территории 79-летний водитель не уступил дорогу автомобилю «Митсубиши АСХ».

В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU