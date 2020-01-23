Леонид Политов назначен руководителем администрации губернатора Прикамья

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:45:24+03:00

С 2017 года он являлся заместителем главы администрации губернатора. Фото: Василий Вахрин

Ранее он был «исполняющим обязанности»

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Леонид Политов стал руководителем администрации губернатора Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что приказ о его назначении подписал Максим Решетников еще на прошлой неделе.

С июня 2018 Леонид Политов занимал пост «исполняющего обязанности». Также с 2017 года он являлся заместителем главы администрации губернатора.

Напомним, ранее мы писали о том, что и.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина. Распоряжение подписал экс-губернатор Максим Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU