2020-01-23T14:45:24+03:00
Общество

Леонид Политов назначен руководителем администрации губернатора Прикамья

Ранее он был «исполняющим обязанности»
Лилия Абибулаева
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С 2017 года он являлся заместителем главы администрации губернатора.С 2017 года он являлся заместителем главы администрации губернатора.Фото: Василий Вахрин
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Леонид Политов стал руководителем администрации губернатора Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что приказ о его назначении подписал Максим Решетников еще на прошлой неделе.

С июня 2018 Леонид Политов занимал пост «исполняющего обязанности». Также с 2017 года он являлся заместителем главы администрации губернатора.

Напомним, ранее мы писали о том, что и.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина. Распоряжение подписал экс-губернатор Максим Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU

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