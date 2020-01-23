2020-01-23T09:14:01+03:00
Общество

И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

Распоряжение подписал экс-губернатор Максим Решетников
Елена КОНОВА
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Ольга АнтипинаОльга АнтипинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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И.о. председателя Правительства Пермского края стала первая вице-премьер Ольга Антипина. Распоряжение подписал экс-губернатор Максим Решетников.

- По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Максима Решетникова 21 ноября назначили министром экономического развития.

Справка:

Антипина Ольга Владимировна родилась закончила Пермский государственный университет по специальности экономист - математик. Работала инженером-программистом и экономистом, Пермском госуниверситете, банке. С июня 2005 по июль 2006 года исполняла обязанности начальника Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области. С октября 2006 года – первый заместитель министра финансов Пермского края, и.о министра, а с июня 2011 года она стала министром финансов Пермского края. В марте 2017 года назначена первым заместителем председателя Правительства Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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